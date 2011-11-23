Кардинал Гузар: Дух Оранжевой революции не погиб

Бывший глава УГКЦ кардинал Любомир (ГУЗАР) уверен, что дух Оранжевой революции не погиб и все украинцы могут «превратить этот дух на чин». Об этом говорится в блоге экс-главы УГКЦ на страницах «Украинской правды», где бывший предстоятель УГКЦ рассуждает на тему, вынесло ли украинское общество уроки из событий семилетней давности.

Как отмечает кардинал, Оранжевой революцией восхищались во всем мире как событием небудничным. Однако прошло несколько лет, и мы о ней забыли.

«Поздней весной 2005 года, я сидел при общей папской аудиенции на площади Святого Петра в Риме возле кардинала из Таиланда, который неожиданно, обратившись ко мне, сказал: " Расскажите мне о той Вашей Оранжевой революции", - вспоминает он.



«Прошло несколько лет. Спрашиваем себя: чужие люди из разных концов света восхищались нашей Оранжевой революцией, а почему же мы о ней забыли?», - спрашивает кардинал и тут же дает свое объяснение.

«Мы громко заявляем, что любим Украину. Везде утверждаем, что желаем демократии в нашей стране. Это очень красиво звучит, но в то же время может быть средством, чтобы усыпить голос своей совести. Велик соблазн прятаться за абстрактные понятия: любовь к Украине, стремление демократии и т.д.», - подчеркнул экс-глава УГКЦ.

«На Майдане в Киеве семь лет назад стояла не Украина, стояли конкретные люди - украинцы. Они не стремились к "демократии", а добивались правды и справедливости», - говорит кардинал.

Бывший предстоятель УГКЦ, впрочем, считает, что дело Оранжевой революции не пропало, а ее дух не погиб.

«"Оранжевая революция", прошла, однако, я убежден, ее дух не погиб. Поэтому мы все -от самого старшего до самого маленького – должны превратить этот дух на чин.Как это сделать? Уважать каждого соотечественника, говорить правду, отдавать каждому то, что ему принадлежит ...», - заявил кардинал Любомир.

РИСУ