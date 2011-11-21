Официальная газета Ватикана назвала Шекспира католиком

Официальная газета Ватикана «L’Osservatore Romano» включилась в оживленную литературно-религиозную дискуссию относительно авторства и вероисповедания работ, традиционно приписываемых Уильяму Шекспиру. Официоз Святого Престола в недавно опубликованной статье утверждает, что пьесы Уильяма Шекспира наглядно подтверждают, что их автор, несомненно, был католиком.

«L’Osservatore Romano», которую цитирует новостное агентство CWN, обсуждает на своих страницах новый фильм «Аноним» («Anonymous»), в котором речь идет о популярной теории, согласно которой работы Шекспира на самом деле были написаны графом Оксфордским Эдвардом де Вером. Статья, в которой приводится множество цитат из пьес Шекспира, призванных подтвердить его католические убеждения, заканчивается категорическим выводом: «Если его личность может обсуждаться, то никак не его вера».

«L’Osservatore Romano» отмечает, что из-за жестокого преследования католиков в Англии в конце XVI – начале XVII в. Шекспир был вынужден скрывать свои истинные религиозные взгляды. Хотя исторический Уильям Шекспир был должным образом зарегистрирован в англиканском приходе, ватиканская газета считает, что данный факт еще не свидетельствует о подлинном мировоззрении знаменитого драматурга.

В статье «L’Osservatore Romano» отмечается, что даже нынешний глава Англиканского сообщества Архиепископ Кентерберийский доктор Роуэн Уильямс соглашается с тем, что автор пьес был, вероятно, католиком.

Седмица.Ru