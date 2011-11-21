Папа Римский считает Африку "континентом надежды для человечества"

Продолжается апостольская поездка Папы в Бенин. На встрече с членами правительства в президентском дворце, Бенедикт XVI назвал Африку «огромным духовным легким для человечества в кризисе веры и надежды».

Африка – материк, богатый не только материальными ресурсами – как это известно многим, кто стремится их эксплуатировать, но также человеческими и духовными сокровищами, любовью к жизни, творчеством и культурой. Слушая евангельскую весть, Африка обязуется следовать за Христом – а именно об этом гласит заголовок апостольского

постсинодального увещания «Africae munus», в буквальном смысле «обязательство Африки». Таким образом, Благая Весть способна не только возродить жителей Африки, но и сделать их главными действующими лицами третьего тысячелетия.



Главная мысль, объединяющая речи Папы в Бенине, которой пронизан также новый документ, это надежда. Надежда – ключевое слово, постоянно сопровождающее все этапы примирения, справедливости и мира. Именно это слово с силой произносит Бенедикт XVI, обращаясь к властям, дипкорпусу и представителям религий: «Не лишайте свои народы надежды!», призывая их к мудрости, ответственности и к справедливому правлению.

Католическая Церковь день за днем участвует в жизни народа, прилагает конкретные усилия для его оздоровления, воспитания, общечеловеческого и культурного развития, побуждая к активному участию в политической и общественной жизни. Надежда, о которой говорит Церковь, воодушевляет земные дела и облагораживает их, открывая их духовным и вечным горизонтам.

Радио Ватикан