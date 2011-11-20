Глава УГКЦ: на украинцах испытали «самое дешевое оружие массового уничтожения»

Украинский народ и весь цивилизованный мир до сих пор ожидают истинное изучение Голодомора и развенчивания мифов о геноциде украинцев в 1932-33 годах ХХ в.

Об этом заявил предстоятель Украинской Греко-католической церкви СВЯТОСЛАВ (ШЕВЧУК) в Нью-Йорке, сообщает Департамент информации УГКЦ.

Блаженнейший СВЯТОСЛАВ отметил, что события 1932-33 гг. достаточно малоизвестны. По его мнению, еще не все в Украине отважились говорить о них правду, часто эти события замалчиваются по идеологическим или даже оппортунистическим причинам.

Он назвал большим позитивом то, что сегодня по крайней мере никто не может отрицать того, что Украина – житница Европы, пережила не один голод. «Эта беда по различным причинам пронеслась по землям Украины в 1921-23, 1932-33 и 1945-46 годах. Однако наиболее ужасным и искусственно вызванным голодом, которого, к счастью, никогда не испытали другие народы бывшего Советского Союза, был большой голод 1932-33 годов. Даже сегодня нам достаточно тяжело назвать точное количество жертв этого преступления. Самые последние исследования говорят, что за один год умерли по меньшей мере 4 миллиона человек», – отметил глава УГКЦ.

Он напомнил, что этот искусственный голод, вызванный в один из наиболее урожайных лет на украинских черноземах, был тщательным образом спланирован правительством Советского Союза. По мнению предстоятеля УГКЦ, это было испытание «самого дешевого в мире оружия массового уничтожения».

Он напомнил, что эта акция геноцида украинского народа была осуществлена в три этапа: первый – отделить украинскую этническую территорию от остальной территории Союза и создать военную, идеологическую и информационную ее изоляцию; второй – насильственно изъять в несколько этапов все без исключения продукты питания, имевшиеся у населения, и которые в этом году дала земля; третий – оставить медленно умирать миллионы людей в страшных муках голода без возможности оказать им помощь или позволить искать питания в других местах.

Блаженнейший СВЯТОСЛАВ считает, что голод хуже концлагерей. «Медленно умирать от голода настолько ужасно, что одна женщина, которая пережила этот голод в детстве, а затем бы узником Аушвица, сравнивая эти две пытки, утверждала, что голод намного страшнее концентрационного лагеря, поскольку даже в Аушвице давали что-то есть. Все те, кто чудом выжили во времена Голодомора, единогласно утверждают, что голод страшнее даже войны, поскольку на войне кто-то все таки может спастись, а от такого искусственного голода спасения практически не было», – заметил глава УГКЦ.

По его мнению, голод не только уничтожает тело, но и «глубоко ранит человеческую душу, зарождает в ней страх, парализирующий волю для сопротивления той идеологии, которая забирает свободу, и этот страх передается из поколения в поколение. Эти раны можно исцелить только с помощью памяти». Вот почему, по его убеждению, помнить об этих событиях важно не только для исцеления ран прошлого, но и чтобы предотвратить повторение подобных преступлений в будущем.

В то же время предстоятель УГКЦ отметил, что, помня об украинском геноциде, «мы не ищем себе врагов, на которых бы хотели вылить нашу боль и с ними поквитаться. Мы - христианский народ. К этой памяти нас зовет наша христианская совесть, которая этой памятью хочет провозгласить всему миру правду об этих событиях и именно правдой о них предупредить и предотвратить новые преступления против человечества любой идеологии».