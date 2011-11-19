Глава УГКЦ освятил место под памятник жертвам Голодомора

Предстоятель Украинской греко-католической церкви блаженнейший Святослав (ШЕВЧУК), в рамках своего визита в США, освятил место в центре американской столицы, где будет построен памятник жертвам Голодомора.

Об этом сообщает Департамент информации УГКЦ.

Предстоятель УГКЦ возглавил молебен к Богородице в храме Пресвятой семьи.

Кроме того, глава УГКЦ провел ряд встреч с конгрессменами и представителями Госдепартамента США, а также встретился с Чрезвычайный и Полномочным Послом Украины в США Александром МОЦИКОМ.

Также он дал интервью Мирославе ГОНГАДЗЕ в программе «Время-Тайм». «Наша Церковь является глобальной, и везде, где бьется украинское сердце, там бьется сердце украинского душпастыря... Сегодня наша Церковь играет в обществе роль морального авторитета, который мы шаг за шагом старались представить. Кроме того, наша Церковь является мощным голосом Украины и украинства во всем мире», - сказал блаженнейший СВЯТОСЛАВ.

Сегодня в Нью-Йорке в римско-католическом кафедральном соборе Святого Патрика Предстоятель УГКЦ возглавит поминальную панихиду по жертвам Голодомора и произнесет речь.

Визит блаженнейшего СВЯТОСЛАВА в США завершится 21 ноября.

