Папа Римский едет на родину культа вуду

Папа Римский посетит западноафриканскую страну Бенин, где государственной религией является загадочный культ вуду, но при этом число последователей католицизма неуклонно растет.

Как ожидается, во время поездки, Бенедикт XVI будет говорить о правах человека, справедливости и примирении на континенте.

Скорее всего, ему придется отвечать и на вопросы, связанные с его комментариями об использовании презервативов.

Во время поездки в Африку в 2009 году понтифик вызвал гнев у активистов по борьбе со СПИДом, заявив, что раздача презервативов лишь способствует распространению ВИЧ на континенте.

Вокруг вуду ходит множество слухов, в западных фильмах эта религия нередко преподносится как черная магия, с жертвоприношениями петухов и кур и прочими кровавыми обрядами.

Считается, что последователи культа поклоняются духам воды, огня, земли и воздуха. Кроме того, признается существование высшего божества и богов более низкого уровня. Считается, что лучше всего общаться с божествами в состоянии транса.

Одно время культ был запрещен в Бенине, однако сейчас является государственной религией, со своим собственным праздником - выходным днем 11января.

Несмотря на то, что большинство бенинцев следует культу вуду, 27% считают себя христианами, 22% - мусульманами. Многие из этих людей исповедуют некую смесь вуду и традиционных религий. Местные жители утверждают, что вуду не имеет ничего общего с колдовством или черной магией.

Особый интерес для понтифика, однако, представляет тот факт, что в Бенине число католиков активно растет.

Ожидается, что поприветствовать Бенедикта XVI соберутся десятки тысяч людей, еще несколько тысяч приедут из других африканских стран в надежде увидеть Папу Римского.

В Африке число католиков растет быстрее, чем на всех других континентах.

Первые христианские миссионеры прибыли в Бенин 150 лет назад.

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