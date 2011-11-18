Украинская елка для Ватикана имеет 720 ветвей

Елку, которая украсит на Рождество Ватикан, начали готовить к транспортировке. Техническую сторону вопроса обсудили на совещании в Закарпатской облгосадминистрации в среду, 16 ноября. В совещании приняли участие руководитель края Александр Ледида, его заместитель Владимир Гоблик, главный спасатель области Мирослав Щербей, начальник управления лесного и охотничьего хозяйства Игорь Физик, руководители профильных управлений, представители перевозчика. Самым сложным на сегодня остается вопрос изготовления каркаса, который надежно закрепит елку на грузовике и, одновременно, убережет дерево от повреждений. Профессиональную помощь областным чиновникам предоставлять железнодорожники, имеющие опыт перевозки таких габаритных грузов.

Уже сегодня в Раховском районе начнут работать сотрудники МЧС. Их задача - обвязать елку специальными тросами, которые должны упростить транспортировку вертолетом и предотвратить повреждение ветвей. Справиться спасатели обещают за 2,5 дня. Для этого будут работать с короткими перерывами, будут жить и питаться в специальных палатках возле елки.

Лесоводы уже тщательно обследовали тридцатиметровая зеленое дерево и даже посчитали количество ветвей. Их на елке 720. Самые крупные весят 10-12 кг.

Для главной елки уже выбрали и «двойника» - чуть меньшее, 25-метровое, дерево. Оно послужит для пробной транспортировки.

Кириос

