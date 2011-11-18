В Израиле разрешили служить латинскую Мессу

В католических храмах Израиля теперь будут служить Тридентскую Мессу, пишет портал Katholisches. Латинский патриарх Иерусалима архиепископ Фуад Туаль постановил, что все святые места должны быть готовы принять паломников на традиционную Мессу латинского обряда, согласно motu propio «Summorum Pontificum» Папы Римского Бенедикта XVI.

Вместе с тем, архиепископ Туаль разрешил священникам братства св. Пия X служить Мессу во всех католических храмах Святой Земли для своих прихожан, ограничив при этом их миссионерскую деятельность, т. е. запретив проводить богослужения для тех, кто не принадлежит братству.

Тридентская Месса – тип богослужения Католической Церкви, преобладавший до издания Миссала 1969 г. Латинская Месса была впервые кодифицирована в VI в., а нынешний вид приняла после Тридентского собора, согласно указу Папы Пия V (1570 г.).

На смену классическому римскому обряду II Ватиканский собор предложил реформированную Мессу, которая и была принята повсеместно в Католической Церкви. Если прежняя служба понимала Евхаристию как принесение Жертвы, то в реформированной Мессе акцент ставится на воспоминании Тайной Вечери. Поэтому алтари в католических храмах стали делать в виде обеденного стола, а священник стал вставать перед ним лицом к народу. В целом Месса стала занимать меньше времени и проходить на национальных языках.

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