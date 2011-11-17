81-летнего священника заставляют расстаться с 85-летней сожительницей

Руководство Католической Церкви в Голландии потребовало, чтобы 81-летний священник оставил свою 85-летнюю сожительницу, с которой он поддерживает отношения на протяжении 46 лет, или же прекратил свое дальнейшее служение в качестве клирика епархии Хартогенбосс (Hertogenbosch) в центральных Нидерландах.

Отношения Яна Пейненбурга и Трис ван Дийк в Католической Церкви Голландии назвали «недопустимыми для священников». «Мы даем ему право выбора: или он оставляет свою партнершу, или он покидает духовенство, — сказал представитель епархии Михиель Савельсберг. — Мы не можем позволить ему делать то, что запрещено другим».



Священник Ян Пейненбург является архивариусом епархии Хартогенбосс.



В свое оправдание нарушивший целибат Пейненбург сказал, что в Католической Церкви Нидерландов уже давно знали о его отношениях с Рис ванн Дийк, но ранее никак не реагировали на образ жизни клирика. Ультиматум был поставлен священнику только после того, как он опубликовал статью, в которой критиковал традицию священнического безбрачия в Католической Церкви.



«Поскольку мы получили письменное подтверждение, мы не могли оставить это без внимания», — так в епархии Хартогенбосса пояснили, почему на нарушение целибата клириков обратили внимание лишь после сделанной им публикации.



Теперь Пейненбург должен до 1 декабря решить, с кем он останется: с клиром своей епархии или долголетней партнершей. Между тем, сам священник заявил, что уже сделал свой выбор: «Естественно, я выбираю Трис. Мы остаемся вместе», — сказал Пейненбург.

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