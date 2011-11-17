Начался официальный визит главы УГКЦ в Вашингтон

17 ноября глава УГКЦ Блаженнейший Святослав, прибыл с официальным визитом в Вашингтон. В первый день визита Предстоятель УГКЦ освятил место в центре Американской столицы, где будет построен памятник жертвам Голодомора.

Эта небольшая площадь треугольной формы находится недалеко от Капитолия и главного вокзала, в центре пересечения трех улиц с интенсивным автомобильным движением. Согласно договору между США и Украиной, в 2008 году правительство США выделило под памятник Голодомору участок земли в центре города. Одновременно была определена дата окончания срока для сооружения памятника - 2013 год.

По словам Михаила САВКИВА, директора Украинской национальной информационной службы (УНИС) - бюро УККА в делах общественных связей с центром в Вашингтоне, «сооружение памятника в центре Вашингтона будет необычайным событием не только для украинской общины в Америке, а для всей мировой общественности, ведь каждый кто устремится к Капитолию не сможет обойти этот памятник, вспоминая таким образом о геноциде против украинского народа, который никогда не должен повториться в истории человечества».

Напомним, что в воскресенье, 20 ноября, в Нью Йорке состоится поминальная панихида по жертвам Голодомора, которую возглавит Блаженнейший Святослав.

В первый день визита в Вашингтон, глава Церкви провел ряд важных встреч с конгрессменами и представителями Госдепартамента.

Сегодня предстоятель УГКЦ продолжит серию встреч с высокопоставленными представителями США и встретится с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в США Александром МОЦИКОМ.

ugcc.org

