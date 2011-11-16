В Тернопольской обл. установили памятник Иоанну Павлу II

В Тернопольской области установили памятник Папе Римскому Иоанну Павлу II.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Тернопольско-Зборовской епарии Украинской греко-католической церкви, монументальное сооружение освятил протосинкел епархии Андрей Романков в селе Будилов Козивского района. Фигура Иоанна Павла II расположена на сводном каменном кургане, стоит он возле стоп Пресвятой Богородицы, фигура которой установлена выше.

Идея установления памятника блаженному понтифику принадлежит молодежи села, которая решила почтить Иоанна Павла II, который при жизни много времени старался проводить с юношеством. Именно Папе принадлежит идея проведения Всемирных съездов молодежи.

Участие в освящении памятника приняли декан Козловского деканата УГКЦ Роман ГУК, настоятель села Василий БАГЛЕЙ, священники епархии.

«Иоанн Павел II - первый Папа-славянин, который неоднократно подчеркивал свою непосредственную связи с Украиной. Его мать имела украинские корни. Именно поэтому вместе с фигурой Папы установлена скульптура Богородицы, держащей своего Сына. Это символично, ведь как Христос отдался людям, так и блаженный Папа посвятил свою жизнь служению другим», - сказал во время освящения памятника о. Василий БАГЛЕЙ.

Он также отметил, что средства на монумент Папы были пожертвованы молодежью Будилова.

Как сообщал УНИАН, в июле прошлого года в Тернополе в одной из внешних ниш

римо-католического прихода Воскресения Господня храма Божьего Милосердия и Божьей Неустанной Помощи был установлен памятник Папе Иоанну Павлу II с участием митрополита Львовский римско-католической церкви в Украине Мечислава Мокшицкого.

В 2008 году бронзовый бюст Папы установили в городе Бережаны Тернопольской области возле римско-католического костела Рождества Девы Марии.

Ранее памятники Иоанну Павлу II были открыты во Львове и в Одессе.

В 2005 году в Тернополе именем Папы Римского Иоанна Павла II назвали площадь на Восточном массиве.

