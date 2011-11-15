В Англии понизился средний возраст идущих в монахини

В Великобритании средний возраст женщин, проявляющих интерес к жизни католических монашеских общин и стремящихся принять постриг, радикально понизился в течение последних десяти лет, указывает агентство KIPA-APIC со ссылкой на американский журнал «Vanity Fair».

Десятилетие тому назад наиболее молодые женщины, заинтересованные монашеской жизнью, имели средний возраст между 30 и 40 годами. Сегодня, этот возрастная категория в интервале между 16 и 18 годами, указывает национальная Служба по вопросам призваний Католической Церкви Англии и Уэллса.

С 2006 по 2010 г. количество женщин в возрасте моложе 40 лет, проходящих обучение, чтобы в дальнейшем принять постриг и стать монахинями, возросло с 42 до 70 %. В Католической Церкви Англии и Уэллса отмечают: «Это удивительное явление происходит, когда множество общин закрываются по всей Европе за неимением смены».

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