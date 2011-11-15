Солидарность Папы Бенедикта XVI с больными диабетом

После провозглашения молитвы «Ангелус» в воскресенье, 13 ноября 2011 г., Папа Бенедикт XVI обратился с призывом по случаю Всемирного Дня борьбы с диабетом.

«Сегодня, - сказал он, - отмечается Всемирный День борьбы с диабетом, хронической болезнью, которая поражает многих людей, также и молодежь. Молюсь за этих братьев и сестер, и за тех, которые ежедневно делят с ними их трудности, а также за работников медицинской отрасли и волонтеров, которые оказывают им помощь».

Святой Отец также вспомнил, что в это воскресенье Церковь в Италии отмечала День Благодарения. «Глядя на плоды земли, которые Господь даровал нам также в этом году, признаем, что если бы Он не совершал ее плодотворной, труд человека был бы напрасным», - сказал Бенедикт XVI и призвал, благодаря за эти дары, прилагать усилия для того «чтобы уважать землю, которую Бог нам доверил ».

КАТОЛИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

