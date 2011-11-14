Глава УГКЦ жалуется на Януковича мировым СМИ

Глава Украинской Греко-католической церкви СВЯТОСЛАВ заявляет, что создается впечатление, что Президент Украины Виктор Янукович продолжает отдавать предпочтение только одной конфессии в Украине - Украинской православной церкви Московского патриархата и откровенно это декларирует.

Об этом он сказал в интервью Филадельфийской радиостанции (WWDB 860 am).

По словам главы УГКЦ, «чиновники разного уровня даже подсознательно копируют своего Президента и соответственно относятся к другим конфессиям».

Как напомнил Блаженнейший СВЯТОСЛАВ, несколько месяцев назад Янукович издал приказ, чтобы все государственные чиновники относились одинаково ко всем конфессиям. По его словам, приказ выполнялся по-разному, например, некоторые губернаторы сочли нужным встретиться с представителями всех церквей, и они это сделали, а вот в Одессе такого не случилось.

«Мы в последнем письме от Синода поблагодарили Президента за то, что он хочет, чтобы было одинаковое отношение, однако де-факто на местах такого нет», - подчеркнул Предстоятель УГКЦ.

Он также поблагодарил украинскую диаспору в США за всестороннюю поддержку церкви в Украине за последние 20 лет и высказал мнение, что именно личность главы церкви будет способствовать ее единству по всему миру.

Напомним, глава УГКЦ находится с душпастырским визитом в США. Визит продлится до 21 ноября.

