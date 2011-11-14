В Москве пройдет Форум богословов Восточной и Центральной Европы

С 14 по 18 ноября в Москве пройдет VI Форум богословов Восточной и Центральной Европы, организуемый Римско-Католической архиепархией Божией Матери в Москве и Католическим Орденом Францисканцев в России по благословению Архиепископа митрополита Павла ПЕЦЦИ и при участии благотворительного фонда «Искусство добра». Соорганизатором Форума выступает московский христианский Культурный Центр «Духовная Библиотека», сообщает сайт Архиепархии Божией Матери в Москве.

Форум проводится под эгидой Богословского факультета Люблинского Католического Университета им. блаж. Иоанна Павла II. Вдохновитель и руководитель проекта – известный католический богослов и мариолог профессор о. Целестин НАПЮРКОВСКИЙ (Люблин, Польша).

Форум проходит в России уже второй раз: в 2010 г. мероприятия V Форума богословов Восточной и Центральной Европы проводились в Санкт-Петербурге.

Тема нынешней встречи в Москве – «Культура, в которой мы нуждаемся: христианские ценности в современной Европе». Выступления участников форума будут посвящены разным аспектам существования христианских ценностей в современной европейской культуре, богословию и истории культуры как таковой. Форум коснется вопросов передачи христианских ценностей через духовную литературу, работы над формированием ценностей в студенческой среде, проблемы феминизма, взгляда Католической Церкви на всемирную сеть Интернет.

Особым образом будет затронута тема существования христианской культуры на территориях бывшего Советского Союза и стран «советского лагеря».

Докладчики и гости Форума – известные польские, словацкие, российские богословы, ученые, библеисты, преподаватели высших учебных заведений, издатели духовной литературы, переводчики, специалисты в области культуры и искусства.

Организаторы события уверены, что культура современного общества и ее влияние на личность человека – общее дело всех христиан. Поэтому, хотя инициатива проведения Форума и принадлежит Католической Церкви, особый вес, без сомнения, приобретут выступления православных гостей и участников встречи. Ведь именно Православная Церковь приняла на себя основной удар атеистической советской культуры.

Благовест-Инфо

