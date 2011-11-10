В честь исповедника из Украины освящен диецезальный центр в Новосибирске

Как сообщает «Сибирская католическая газета», 8 ноября 2011 г. в Новосибирске состоялось освящение новых помещений диецезального центра, который был назван в честь епископа-исповедника Александра Хиры. Радость с местными верующими, вместе с другими гостями, разделили владыка Милан Шашик, ЗМ, Епарх Мукачевский, ведь выходцем именно из этой епархии является святой памяти владыка Александр, и архиепископ Астаны Томаш Пет, возглавляющий Католическую Церковь в Казахстане, где исповедник отбывал ссылку и совершал пастырское деятельность. Ощущение близости Папы символизировало присутствие Апостольского нунция в Российской Федерации Высокопреосвященного Ивана Юрковича. Были также представители других конфессий, местных и региональных властей, жертвователи и строители.

Преосвященный Иосиф Верт, Ординарий Новосибирска, рассказал об этапах строительства новых помещений курии, которое длилось 12 лет, и о тех, кто оказывал необходимую поддержку. В новостройке разместится не только диецезальное управления, но также католическая телестудия, редакция газеты, библиотека. Епископ рассказал, что во время строительных работ возник вопрос, в честь кого назвать новый центр. И совершенно спонтанно пришла в голову личность Преосвященного Александра Хиры, который на протяжении 26 лет осуществлял пастырство в Казахстане и в Западной Сибири.

Владыка Александр Хира родился 1897 году в Тячевском районе Закарпатья. По окончании Ужгородской духовной семинарии и студий в Будапеште, в 1920 году рукоположен в священники. Отец Александр преподавал в Ужгородской семинарии, впоследствии стал ее ректором. В конце второй мировой войны блаженный Феодор Ромжа тайно рукоположил его в епископы.

В 1949 году владыку арестовали и приговорили к 25 годам лагерей. Освобожден в ходе амнистии 1956 года, вернулся в Закарпатье, где проводил тайное пастырство и рукополагал священников, за что снова был арестован и приговорен к 5 годам принудительных работ без права возвращения в Украину.

От 1957 года владыка Александр Хира проживал в Караганде, Казахстан. Там он оказывал пастырское попечение местными католиками, а во время коротких поездок в Украину, рукополагал подпольных священнослужителей для Мукачевской греко-католической епархии. 26 мая 1983 владыка-исповедник отошел за вечной наградой.

Католический Обозреватель



