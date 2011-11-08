УГКЦ не получила ни одного ответа от Януковича на свои обращения

Синод Украинской греко-католической церкви направил множество обращений Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, но не получил ни одного ответа.

Как передает корреспнондент УНИАН, об этом сообщил глава УГКЦ Блаженнейший Святослав (ШЕВЧУК).

Блаженнейший Святослав также отметил, что ни у него, ни у его предшественника Кардинала Любомира (ГУЗАРА) так и не состоялось ни одной личной встречи с В.ЯНУКОВИЧЕМ.

«Единственный момент, когда я мог с ним встретиться, был во время его встречи в Страстной четверг в этом году. Тогда Президент поздравил меня с избранием и подарил большой букет белых роз. После этой встречи не было ни одного контакта», – сказал Предстоятель УГКЦ.

Блаженнейший Святослав также объяснил, почему УГКЦ пытается всегда быть вне политики.

«Разные церкви по-разному ведут себя в политическом пространстве. Если речь идет о православных церквях, они придерживаются доктрины, что церковь должна искать способы сотрудничества с властью. Католическая церковь придерживается иного понятия. Мы пытаемся всегда быть вне политики. Не будучи связанной с ни одной политической партией - имеем возможность быть церковью. Иначе, она превращается в общественную группировку. Церковь должна быть открыта для всех людей, и для правых, и для левых, и для центристов. Когда церковь превращается в политическую партией, она становится на ту или другую сторону. А церковь должна провозглашать вечные истины», – подчеркнул глава УГКЦ.