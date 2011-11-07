Вo Львове 6 декабря откроют храм для военных

Праздничное Богослужение и освящение гарнизонного храма Святых апостолов Петра и Павла, известного во Львове как костел отцов иезуитов (г. Львов, ул. Театральная, 11) состоится 6 декабря по случаю 20-летия создания Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает официальный сайт Украинской греко-католической церкви.

Богослужение возглавит Владыка Игорь (Возьняк), Архиепископ Львовский УГКЦ, в присутствии представителей разных конфессий Украины, которые в этот день примут участие в общей молитве за украинское войско.

Храм Святых апостолов Петра и Павла выполнял функцию гарнизонного храма с 1848 до 1946 гг. «Его назначение быть местом молитвы для военнослужащих было определено еще в предыдущие века, - утверждает настоятель храма о. Степан Сус, главный военный капеллан Львовской архиепархии УГКЦ. - Поэтому наша задача приложить все усилия, чтобы в стенах святыни и дальше формировались и духовно возрастали военнослужащие и их семьи. Это опора любого государства, это же наши защитники, защитники мира!"

Организаторы надеются, что в стенах храма разные конфессии Украины смогут часто встречаться для общей молитвы за украинское войско.

