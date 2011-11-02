Гузар: Вопрос объединения украинских церквей зависит от верующих

Вопрос объединения украинских церквей зависит в первую очередь от верующих людей, ведь говорить об одной церковь - это не только популизм, это обязанность, которую нельзя не выполнить.

Об этом в эфире 5 канала заявил Архиепископ УГКЦ Любомир Гузар.

«Все зависит от нас, от верующих людей. Мы разделены, но мы не были разделены - 1000 лет назад мы не были разделены, была одна церковь. И если мы хотим быть действительно верующими, настоящими христианами, мы должны верить не только, что это может произойти, чтобы мы вернулись к единству первоначальному, но должны действовать в том направлении - это наш долг, ибо Иисус Христос создал только одну церковь , и если мы хотим быть настоящими христианами - у нас нет выбора, мы имеем очень четкую обязанность это делать. Говорить об одной церковь - это не только популизм, это обязанность, которую мы не можем нарушить», - убежден владыка.

