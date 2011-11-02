2 ноября католики чтят всех умерших

В ноябре католики особым образом вспоминают своих родных и близких, покинувших этот мир и молятся за умерших. В Католической Церкви этот месяц начинается 1 ноября Днем Всех Святых, когда вся Церковь чтит память всех небожителей. А день воспоминания всех умерших верных, который отмечается 2 ноября, особым образом свидетельствует о вере в жизнь после смерти и воскресение мертвых.

То, что эти два праздника следуют друг за другом, не случайность. Через эти праздники Церковь отмечает общения небесной и земной Церкви. Второй Ватиканский Собор в Конституции «Свет народам» утверждает: «В ожидании, пока Господь придет во славе, в сонме ангелов, и по уничтожении смерти все Ему подчинится, одни из учеников продолжают свое земное паломничество, другие, завершив свою жизнь, еще проходят очищение, третьи, наконец, во славе созерцают Самого Триединого Бога, как Он есть. В документах соборов, а также у святых отцов часто говорится о трех состояниях Церкви: Церковь странствующая - те члены Церкви, которые находятся в земной паломничестве к Небесной Отчизны, Церковь страдающая - это покойные, очистка которых еще происходит, Церковь торжествующая - это покойные, которые достигли единения с Богом и находятся в Его славе.

Более того, существует связь между этими тремя состояниями, так как Церковь, по определению Павла, является мистическим Телом Христа, в котором «... объединение живущих, с теми, что почили в Христовом мире, никак не прерывается; что больше, по всегдашний вере Церкви, еще и скрепляется уделением себе взаимно духовных благ» (Lumen Gentiun» 49). Мы, живя здесь, на земле, имеем братьев и сестер, которые, достигнув единения с Богом в Его славе, неустанно ходатайствуют о нас перед Отцом, предлагая Ему свои заслуги, которые они приобрели на земле. Они являются для нас примером в служении Богу и людям, и общение с ними соединяет как всю Церковь, так и каждого из ее членов со Христом, а также помогает расти в братской любви.

Торжество Всех Святых подчеркивает, что именно в этот день восхваляются все умершие, которые достигли уже славы с Богом, хотя и официально они еще не беатифицированы Церковью. С первых времен христианства Церковь странствующая, то есть все христиане, с великим благоговением молились о тех, кто покинул этот мир. Посещая и молясь за умерших, они выражали веру в воскресение мертвых и общение святых. По традиции сегодня по всему миру отправляются Мессы за умерших. Верующие посещают кладбища, где вместе со священниками осуществляют поминовения усопших. Люди молятся об умерших из духовенства: это папы, епископы, священники, диаконы, а также монахи и монахини; особенно вспоминают покойных родителей, родственников и благодетелей, а также молятся о всех погибших и о жертвах войн, преследований и катаклизмов. Тем, кто принял участие в мессе и причастился, исповедался и посетил место захоронения, а также помолился в намерениях Святого Отца, Церковь уделяет индульгенцию. Эта индульгенция жертвуется за кого-то из умерших. Наши молитвы за умерших могут не только помочь им, но и сделать успешным их заступничество за нас.

їм але і зробити успішним їх заступництво за нас.

CREDO



