В Германии за оскорбление Папы увольняют с работы

Католические учреждения Германии смогут без предварительного предупреждения увольнять сотрудников за оскорбление Папы Римского.

Такой прецедент был создан в суде Баден-Вюртемберга, который подтвердил законность увольнения санитара с местной католической клиники за шутки о Папе Римском.

Санитар разместил в Интернете пост, написанный под псевдонимом, который, по мнению его руководства, позорит понтифика. Сам автор заявления, содержание которой не приводится, утверждал, что это была сатира. После того, как его авторство стало известно руководству клиники, трудовой договор с ним был расторгнут.

Суд решил, что поведение и заявления работника католического учреждения не должны вступать в противоречие с с основными ценностями работодателя. Высказывания санитара были признаны судом нападками на католическую церковь.

То, что он писал под псевдонимом, не играет в данном случае никакой роли, посчитал суд, так как автора с легкостью можно было идентифицировать. Судья подтвердил, что в подобных случаях освобождению может не предшествовать выговор, потому что отношения работодателя и работника серьезно подорваны.

TCH.ua

