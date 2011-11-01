Римо-католики сегодня отмечают День всех святых

1 ноября Римо-Католическая Церковь празднует День всех святых, на следующий день - воспоминание всех умерших. В этот день в Украине, особенно Западных областях, не только среди римо-католиков, но и представителей других конфессий, укоренилась традиция посещения могил родственников, отправления там панихид.

Почитание святых в Церкви восходит к культу первых мучеников христианской эры. В начале христиане отмечали «день рождения в небо» (dies natalis), т.е. день мученичества единичных христиан. Обычно, этот день совпадал с днем похорон, поэтому по общепринятому тогда обычаю, при их гробах происходили трапезы. В случае христиан этой трапезой было свершения Евхаристии. В начале память святых мучеников была кратко связана с местом нахождения их останков. Впоследствии, благодаря взаимному обмену литургическими календарями между локальными церковными общинами, упоминания мучеников какого-то одного места распространяется также на другие церковные округа.

Значительное обогащение литургических календарей воспоминаниями dies natalis мучеников приводит к тому, что в III-IV вв. возникает отдельный праздник всех Мучеников, поскольку в течение литургического года было уже невозможно вспомнить всех известных и безымянных христиан, которые пролили кровь ради Господа и Его Евангелия.

Начало празднования торжества Всех Святых в Западной Церкви можно увидеть в посвящении Папой Бонифатию IV 13 мая 609 (или 610) г. бывшего Пантеона, языческого святилища в Риме, где в давние времена были собраны идолы богов, почитаемых в Римской империи, как церкви в честь Девы Марии и всех мучеников. Годовщина этого дня следовательно ежегодно отмечается с большой торжественностью.

В следующем веке Папа Григорий III (731-741) в базилике св. Петра освятил часовню в честь Спасителя, Его Пресвятой Матери, всех Апостолов, Мучеников и исповедников Христа и всех совершенных праведников, которые почили по всему миру. Дата освящения этой часовни неизвестна, но с тех пор в некоторых странах (Англии, Ирландии) начинают чествовать Всех Святых в день 1 ноября. В IХ-Х вв. этот день становится на Западе известен как торжество Всех Святых. Папа Григорий VІІ (1073-1085) окончательно отменяет празднование этого праздника 13 мая и переносит его на 1 ноября.

Восточная Церковь также отмечает праздник Всех Святых. По давней традиции, которая уходит в IV-V вв., Всех Святых восточные христиане вспоминают в Литургии в первое воскресенье после Пятидесятницы. Таким образом подчеркивается особая связь святости с действием Святого Духа в сердцах. На следующий день после праздника Всех Святых, Западная Церковь чтит память умерших.

В первые века христианства поминовения умерших ограничивалось семейным кругом. Особыми днями молитвы за умерших были дни в непосредственной близости от похорон, а также годовщины смерти. Поэтому какой-то один общеустановленный день памяти всех усопших христиан был для античной Церкви неизвестен.

Такой день рождается в стенах монастырей. До сегодня во многих монашеских общинах есть обычай упоминания поименно своих предшественников и молитвы за них в годовщину их ухода к Господу. Итак монастырские стены были хорошей основой для возникновения первых совместных упоминаний умерших. Так, например, в начале IX века в аббатстве в Фульде (Германия) было установлено, что 17 декабря, в годовщину смерти их основателя, будут возноситься молитвы за всех умерших монахов этого монастыря.

Однако подлинное рождение поминального дня на Западе связано с именем аббата Одилон с Клюни (известный бенедектинской монастырь во Франции), который приказал во всех подчиненных ему монастырях отмечать 2 ноября как воспоминание всех умерших. В это время в западной Церкви 1 ноября уже отмечался праздник Всех Святых. Поэтому дата аббата Одилон, предназначенная для поминовения всех умерших христиан, имеет глубокую связь с праздником Всех Святых.

Из монастыря Клюни этот обычай распространился по всей Западной Церкви, которая до сегодняшнего дня поминает всех умерших второго ноября, то есть на второй день после торжественного упоминания Всех Святых. В этот день церковные общины собираются на кладбищах для общей молитвы за умерших.

Церковь восточного обряда, кроме первого воскресенья по Пятидесятнице, вспоминает в своих молитвах всех умерших и в воскресенье после Пасхи, в так называемое Проводное Воскресенье.

Кроме того, 1 ноября - особый день для верующих и духовенства УГКЦ, поскольку в этот день в 1944 году умер митрополит Андрей Шептицкий, который возглавлял Церковь в течение 44 лет.

РИСУ

