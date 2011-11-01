Богослов: «Христиане должны показать новое качество жизни»

«Современная эпоха основана не на христианских ценностей. Мы перешли от Бога к человеку, от религиозного человека к ее абсолютной независимости. Сегодня все говорят о необходимости нового нравственного закона. А я считаю, что нужна новая жизнь, и это возможность для христианина, который должен показать новую освобожденную жизнь, объявить его красоту, потому что мы являемся детьми Церкви», - такое мнение высказал профессор Марко Иван РУПНИК (Италия) в Украинском католическом университете, где он провел гуманитарные беседы на тему «Духовность культуры».

Однако, по словам богослова, Европа ждет того, чтобы религия быстрее исчезла: «Мы живем в мире, который страдает аллергией на христианство. Если я объясняю веру и применяю всю волю, чтобы жить этой верой, то это морализм. А Европа больше этого не переносит. Европа предпочитает быть любой, только не христианской».

Отец Марко Рупник также отметил: «В прошлом веке Европа сделала выбор относительно пути познания через идеи. Но через идеи не проходит любовь, жизнь, вера. Ни одно понятие или идея не может передать эти вещи. Когда этот рационалистический идеализм иссяк, родилась наука, которая отрицала существование идей и предложила исследовать мир. Но жизнь, правда, вера не входят в инструменты исследования науки. Сто лет назад философ Николай Бердяев говорил, что придет время, когда правда, добро станут прерогативой исследования науки, а не философии, этики или богословия. Именно в этом времени мы находимся сейчас. Впервые в истории, кажется, что человечество создает цивилизацию без всякой ссылки на религию».

По мнению богослова, христиане появившись в культурном мире, принесли полную новизну - символ, когда в одной вещи можно распознать то большое: «Кто видит меня - видит Отца», - говорит Христос. Поэтому будущее будет состоять в новом открытии символа, это будет открытие мысли, которая проникает внутрь, - считает отец Марко Иван Рупник. - Возможно, именно развитие культуры символа, жизнь, сообщества спасет мир».