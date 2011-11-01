Католическая молодежь Австрии представит альтернативу Хеллоуину

В католических епархиях Австрии готовятся очередной раз провести «Ночь тысячи огней». Молодежная акция организована «против обмана Хэллоуина» и призвана показать истинный смысл «Дня всех святых».

Идея проведения подобных акций возникла в католических общинах и молодежных организациях Тироля в 2005 г. Успешный пастырский проект появился с целью призвать всех желающих к молитве и размышлению об истинном смысле праздника Всех Святых.

В настоящее время акция проходит во многих общинах Тироля, Инсбрука и Санкт-Пельтена. Молодые люди выкладывают из горящих свечей дорожки, ведущие в церкви, призывая тем самым посвятить вечерние и ночные часы молитве. Участники мероприятия молятся святым о мире и своих личных нуждах.

Седмица.Ru