Папа Бенедикт XVI молится за Таиланд и Италию

Папа Бенедикт XVI молится за пострадавших в результате наводнений в Таиланде и Италии. Об этом он заявил в воскресенье, 30 октября, после молитвы «Ангел Господень». Святейший Отец сказал:

«Дорогие братья и сестры, хочу выразить свою духовную близость населению Таиланда, затрагиваемую сильными наводнениями, и так же здесь, в Италии, населению регионов Лигурии и Тосканы, недавно пострадавших от последствий сильных дождей. Уверяю их в своих молитвах».

КАТОЛИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ