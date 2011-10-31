В Украине пройдут V Общественные дни УГКЦ

С 1 ноября по 14 декабря в разных городах Украины будут проходить V Общественные дни Украинской Греко-католической церкви.

Как сообщили УНИАН в УГКЦ, Общественные дни начнутся 1 ноября молитвой памяти о Митрополите Андрее Шептицком во всех храмах УГКЦ.

В этом году в Общественных днях УГКЦ особое внимание уделено достоинству человека: человек является ценностью сам по себе и, исходя из этого, имеет право на достоинство и уважение. В частности, на эту тему 4-5 ноября 2011 года в помещении Культурно-творческого центра Национального университета «Киево-Могилянская академия» состоится Всеукраинская научно-практическая конференция «Достоинство человека в учении Иоанна Павла II». В рамках конференции состоится открытие фотовыставки «Достоинство человека – как мы его видим» и представление социальных организаций.

На конференции будут обсуждаться такие вопросы, как «Достоинство и права человека в учении Иоанна Павла II», «Человек и его место в социальном учении Иоанна Павла II», «Кароль Войтыла – человек диалога» и «Семья как место становления человека в учении Иоанна Павла II».

В мероприятии примут участие Блаженнейший Любомир ГУЗАР, богословы, ученые, духовенство и студенты.

Мероприятия V Общественных дней пройдут также в Житомире (1 ноября), Луганске (8-9 ноября), Харькове (12-13 ноября), Одессе (22-23 ноября), Донецке, (26-27 ноября), Кировограде (2-3 декабря), Стрые (13-14 декабря).

В Житомире участники Общественных дней будут иметь возможность встретиться с Блаженнейшим Любомиром (ГУЗАРОМ).

Также в течение ноября пройдут «Акции солидарности» в разных городах Украины. Представители разных конфессий, социальных организаций и все заинтересованные в социальной работе люди смогут посетить детские дома, дома для пожилых людей, тюрьмы, людей с особыми потребностями.

Общественные дни УГКЦ призваны привлечь внимание к социальным проблемам, к потребностям людей с особыми потребностями, заключенных и сирот, поддержать тех, кто ежедневно решает социальные вопросы, и научиться на их опыте. Организаторами V Общественных дней является Комиссия «Справедливость и мир» УГКЦ и Комиссия УГКЦ для содействия единству между христианами.