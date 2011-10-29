Для военных Ивано-Франковска будут служить литургию

В военных частях, которые дислоцируются в Ивано-Франковске, священники епархии Украинской греко-католической церкви будут служить литургию.

Об этом сообщили в пресс-службе епархии, ссылаясь на инициативу семинаристов Ивано-франковской духовной семинарии.

Первую службу в военных частях А4604 и А2314 отслужил отец Роман ПЪЯСТА.

Во время проповеди он рассказал военнослужащим о добродетели любви, в частности сделал ударение на любви к врагам.

Командиры военных частей совместно с отцом и семинаристами решили, что литургию будут проводить раз в месяц, а со временем - раз в неделю.

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