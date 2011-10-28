На Львовщине отметят 200-летие со дня рождения Маркиана Шашкевича

200-летний юбилей со дня рождения украинского поэта, основоположника новой украинской литературы в Галичине, священника УГКЦ Маркияна Шашкевича на Львовщине будут отмечать 4 - 8 ноября.

4 ноября состоится торжественное спецгашение художественного маркированного конверта по случаю 200-летия со Дня рождения М.Шашкевича и Торжественная академия во Львовском национальном академическом театре оперы и балета им. С.Крушельницкой.

Накануне дня рождения "будителя галичан" у памятника поэту во Львове состоится молебен, после которого пройдет шествие со свечами к могиле М. Шашкевича на Лычаковском кладбище, где будет совершен чин панихиды.

6 ноября, все желающие могут принять участие в Архиерейской Литургии в соборе Святого Юра, приуроченной к этой дате.

8 ноября откроет свои двери музей Маркияна Шашкевича в с. Нестаничи Радеховского района, а 13 ноября торжества по случаю открытия памятника М. Шашкевичу и музея-усадьбы поэта пройдут в с. Новоселки Буского района, информирует пресс-служба ЛОГА.

*** Отец Маркиян Шашкевич родился 6 ноября 1811 года в с. Подлесье Золочевского уезда в Галиции в семье священника.

Учился в Бережанской гимназии, а с 1829 года - во Львовской семинарии, был вольнослушателем в Львовском университете, после окончания обучения в семинарии был приходским священником в селах Гумниска, Нестаничи, Новоселки на Львовщине.

Во время пребывания в семинарии Маркиян Шашкевич вместе с Яковом Головацким и Иваном Вагилевичем организовали национально сознательную молодежь в кружок «Русская троица». Они ставили целью национально-культурное возрождение на западных землях, в частности через возрождение языка в литературе и церковных проповедях.

Тогда же начал М. Шашкевич начал и свою творческую деятельность. Первые произведения Шашкевича появившиеся в сборнике «Русалка Днистровая» (1937). Его перу принадлежит и ряд произведений прозы, а также переводы на украинский язык сербских народных песен, стихов чешских и польских поэтов.

В 1836 г. Шашкевич опубликовал брошюру «Азбука и Abecadlo», направленную против попыток введения в украинском языке латинской азбуки. Перевел часть «Слова о полку Игореве» и Священного Писания (Евангелие от Матфея и Иоанна) на народный язык (1842). Посмертно Я. Головацкий издал «Читанку» Шашкевича для детей (1850).

Умер о. Шашкевич 7 июня 1843 от туберкулеза и был похоронен в Новоселках. Слава пробудителя национального сознания и зачинателя новой украинской литературы в Галичине начала расти посмертно. В 1893 г. останки его перенесены во Львов.

РИСУ

