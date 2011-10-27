Депутат: католицизм всегда был оружием против православия

Римо-католики Севастополя требуют от прокуратуры привлечь к ответственности депутата горсовета Артема МАЛЬЦЕВА за безосновательные обвинения в адрес церкви и неправдивую информацию о 100-летнем католическом костеле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом настоятель римско-католической общины Севастополя отец Юрий ЗИМИНСКИЙ заявил в интервью независимой онлайн-газете «Новый Севастополь».

«Выступая на сентябрьской сессии горсовета, депутат МАЛЬЦЕВ воспользовался фальшивой информацией о храме, сказав, что во время войны он был разрушен во время бомбардировок, а после на его месте построили кинотеатр. Депутат также сравнил католическую церковь с фашизмом, а Папу Римского - вдохновителем борьбы с Советским Союзом и с православием. Также депутат сказал, что все крещенные в православной церкви депутаты должны проголосовать против передачи храма католикам. Про все это мы написали в прокуратуру. В этих действиях депутата мы видим служебное преступление против свободы совести как таковой», - сказал Ю.ЗИМИНСКИЙ.

По его словам, римо-католики просят прокурора защитить их «от своеволия некоторых депутатов горсовета». «Мы просим защитить одну из исторических ценностей Севастополя, чем является костел на бывшей улице Католической», добавил Ю.ЗИМИНСКИЙ.

Кроме того, в заявлениях депутата Артема МАЛЬЦЕВА он видит «политический подтекст», основанный на некорректном обобщении, в соответствии с которым Православная церковь – это олицетворение России, а Католическая церковь, соответственно, - это прозападная Украина.

Как сообщают СМИ, сам А.МАЛЬЦЕВ обращение севастопольских римо-католиков к правоохранителям расценивает как попытку давления на него, как на депутата.

В сентябре на пленарном заседании горсовета во время обсуждения вопроса о передаче здания, в котором до войны размещался римско-католический храм имени Святого Климента, а ныне функционирует кинотеатр, А.МАЛЬЦЕВ, в частности, заявил, что передавать католикам историческое здание в центре города нет оснований, так как «католицизм всегда был оружием против православия».

«В период «холодной войны» Ватикан был вдохновителем гонки вооружений и борьбы с Советским Союзом и, в частности, с православием. С распадом СССР, в независимой Украине началось планомерное давление Ватикана и католической церкви с целью вытеснения православия. Местная католическая община малочисленная. На каком основании город должен делать малочисленной общине такие подарки? Католицизм всегда был оружием против православия», - сказал А.МАЛЬЦЕВ.

Кроме того, во время первого рассмотрения данного вопроса депутат заявил: «Севастополь всегда был и остается православным! Считаю, что все православные и крещеные депутаты голосовать за данный вопрос (имеется в виду за передачу храма верующим – УНИАН) не должны».

Как сообщалось, в результате нескольких рассмотрений вопроса о передаче католической общине здания храма горсовет каждый раз принимал отрицательное решение.