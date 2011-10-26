Католические епископы против псевдо-католических организаций

26 октября во Львове-Брюховичах происходит совместная встреча членов Синода Епископов Киево-Галицкого Верховного Архиепископства Украинской Греко-Католической Церкви и Конференции Епископов Римско-Католической Церкви в Украине. В совещаниях принимают участие католические епископы Украины, которые осуществляют свое служение на ее территории. На заседании присутствовал новый Апостольский нунций в Украине архиепископ Томас ГАЛЛИКСОН.

Владыки находятся в Брюховичах уже третий день, ведь 24 - 25 октября они имели общие духовные упражнения. Их проводил известный современный богослов и художник отец Марко Иван РУПНИК.

Цель братской встречи двойная: поддерживать и развивать дружеские отношения между епископатом и обсуждать вопросы, которые являются общими для всех.

«На этот раз в центре ставим вопрос евангелизации. Мы хотим над ним глубже задуматься и дать себе ответ, каким образом мы должны душпастырствовать для того, чтобы ответить на духовные потребности наших верных и тех украинцев, которые на сегодня себя не идентифицируют с одной Церковью. Следовательно хотим проанализировать деятельность различных псевдо-церковных структур, которые выдают себя за членов Католической Церкви. Их есть несколько в Украине и мы хотим обнародовать наше общее заявление относительно их деятельности», - в комментарии для Департамента информации сообщил Блаженнейший СВЯТОСЛАВ, Глава УГКЦ.

27 - 28 октября, после завершения братской встречи, оба епископаты проведут свои отдельные заседания: владыки УГКЦ - Пятьдесят четвертая сессия Синода Епископов Киево-Галицкого Верховного Архиепископства, а владыки РКЦ - XXXV заседание Конференции Епископов Римско-Католической Церкви в Украине.

Департамент информации УГКЦ

