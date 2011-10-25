Ватикан предложил решение по преодолению мирового кризиса

24 октября Папский совет Iustitia et pax опубликовал специальное послание на тему мирового экономического и финансового кризиса, в котором говорится "о проявлении эгоизма, коллективной жадности и чрезмерном накоплении благ". Своим документом под названием "Для реформы международной финансовой системы в перспективе публичной власти с повсеместными компетенциями" Папская дикастерия хочет помочь представителям властей и людям доброй воли ответить на вызов кризиса, так как "под угрозой находится общее благо человечества и его будущее ".

В послании Папского совета осуждается экономический либерализм без правил и контроля, а также господство трех современных идеологий: утилитаризма, индивидуализма и технократизма.

"Корни кризиса имеет не только экономическую или финансовую природу, но прежде всего моральную. Экономика нуждается в этике для нормального функционирования", - цитирует документ слова Бенедикта XVI. Представители Папского совета предлагают провести международную финансовую реформу с целью большего контроля за финансами на глобальном уровне.

"Необходимо создание минимального блока правил, чтобы управлять мировым финансовым рынком", - отмечается в послании. Подчеркивается необходимость создания нового института, который мог бы выполнять функцию "Центрального мирового банка", т.е. управлять финансовой системой наподобие центральных национальных банков.

Кроме того, обращается внимание на срочную необходимость в новом наднациональном органе политической власти, которая родится из свободной воли государств и будет служить общему благу. Папский совет призывает оставить "вестфальскую" систему международных отношений интегрироваться в большой степени.

«Католицький Оглядач»