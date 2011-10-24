В Одессу прибыли мощи Иоанна ПавлаII

В Одесский собор Успения Пресвятой Богородицы доставили мощи Блаженного Папы Римского Иоанна Павла II.

Как передает корреспондент УНИАН, это - полотно с кровью Иоанна Павла II, упакованное в специальном контейнере в виде тернового венца.

Торжественную мессу внесения в храм святых мощей возглавил предстоятель Римско-католической церкви Украины, председатель Конференции епископов Украины, архиепископ Мечислав Мокшицкий, рабовший ранее вторым секретарем в папы Римского Иоанна Павла II.

Реликвию доставил из Ватикана епископ Бронислав Бернацкий, для ее хранения в храме устроили специальный алтарь. Отныне частица мощей святого понтифика всегда будет храниться в Одессе.

Преклониться святыне выстроились огромные очереди мирян.

Как сообщал УНИАН, ранее у фасада собора был установлен памятник Папе Римскому Иоанну Павлу II.