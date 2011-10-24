В Ватикане мужчина попытался прервать мессу Папы Римского

В воскресенье в Ватикане задержали неизвестного, который пытался помешать Папе Римскому Бенедикту XVI завершить двухчасовую службу на площади Святого Петра.

Сообщается, что молодой человек взобрался на верх колоннады и воскликнул: "Эй, Папа, где же Иисус?". После этого он поджег зеленую книгу (вероятно, Библию) и бросил ее в толпу.

Сотрудники безопасности Ватикана заставили мужчину спуститься, а Папа продолжил выступление, словно ничего не произошло.

Напомним, в декабре 2009 года 25-летняя гражданка Швейцарии Сюзанна Майоло перелезла через ограждение в храме Святого Петра в Ватикане и направилась к Бенедикту XVI. Как выяснилось впоследствии, женщина хотела его обнять. Однако Майоло столкнулась с Папой Римским, в результате чего он упал.

Корреспондент