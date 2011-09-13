В УГКЦ провозгласили 2012-й - Годом христианского призвания

Члены Синода УГКЦ приняли решение о провозглашении 2012 года – Годом христианского призвания с акцентом на призвании мирян. Этим решением владыки также анонсируют Главную тему следующего Синода епископов УГКЦ – «Миряне». Речь пойдет об активности мирян в приходских общинах.

В дискуссии на эту тему Синодальные отцы подчеркнули важность осознания мирянами их ответственности за состояние Церкви и ее миссии в современном мире. Речь идет также о более активном привлечении мирян к евангелизации, о поддержке мирян в их попытках углубить свою духовную жизнь. Синод епископов попросил Главу Церкви Патриарха Святослава обратиться ко всем верным УГКЦ отдельным пастырским письмом о призвании мирян в Церкви.

Последний день Синода епископов УГКЦ был посвящен редакции писем от Синода к различным церковным и светским лицам. В частности, члены Синода рассмотрели Письма к Президенту Украины, Президенту Бразилии, Председателям епископских конференций Бразилии, Аргентины и других стран Латинской Америки, где находятся верующие УГКЦ а также – к Президенту Конференции епископов Латинской Америки (CELAM).

Отдельные письма были направлены Папе Бенедикту XVI и к украинским православным епископам Северной и Южной Америки.

Нынешние совещания Синода епископов УГКЦ закончились торжественным молебном к Пресвятой Богородице. 11 сентября в кафедральном соборе св. Иоанна Крестителя в Куритибе члены Синода во главе с Предстоятелем Церкви отслужили торжественную Архиерейскую Литургию. Об этом сообщает Департамент информации УГКЦ.