"Московский патриархат пытается присвоить себе историю Киевской Церкви" - УГКЦ

Со стороны Московского патриархата есть желание иметь большое влияние на всю Церковь в Украине (сегодня православие в Украине представлено четырьмя крупнейшими церквами – УПЦ (МП), УПЦ (КП), УГКЦ и УАПЦ – УНИАН.).

Об этом сказал бывший Предстоятель УГКЦ Блаженнейший ЛЮБОМИР в интервью генеральному директору канала «1+1» Александру ТКАЧЕНКО в его авторской программе «Tkacheko.ua», которая выйдет в эфир в понедельник 20 июня, сообщает департамент информации УГКЦ.

По словам Блаженнейшего ЛЮБОМИРА, Московский патриархат пытается присвоить себе историю Киевской Церкви. «Нет сомнения, что христианство попутешествовало при помощи миссионеров также и в те территории, которые сегодня составляют Российское государство, но это, также присутствует в очень многих случаях в разных странах и частях света. И это не дает этой, скажем, Церкви-дочери, Церкви, которая происходит, благодаря трудам миссионеров какой-то другой Церкви, по моему мнению, право себе присваивать историю Церкви-матери», – сказал Блаженнейший ЛЮБОМИР.

Он отметил, что «мы – являемся той Церковью-матерью, и мы очень рады, что наши предки шли в разные части славянского света, чтобы проповедовать Божье слово. Но мы не видим в этом основания для такого присвоения», – сказал бывший Предстоятель УГКЦ.

Он отметил, что наша церковь – Киевская Церковь – даже если разъединена, имеет свою историю, имеет своих святых. «Российская церковь имеет свою историю, своих святых, свои периоды, когда становилась Церковью, митрополией, патриархатом и т.д. Это не является частью нашей, киевской истории, это московская история, которая полноправно (и которая, слава Богу, имеет патриархат), имеет это типичное завершение своей структуры», – сказал Блаженнейший ЛЮБОМИР.