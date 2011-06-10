Ватикан запретил девочкам прислуживать у алтаря

Ватикан издал специальное указание, согласно которому девочки не должны допускаться прислуживать у алтаря, когда совершается т.н. Месса экстраординарной формы — т.е. традиционная латинская Тридентская Месса, сообщает «Седмица» со ссылкой на CWN.

В ответ на многочисленные вопросы на предмет возможности участия девочек в Литургии старого образца ватиканская комиссия Ecclesia Dei разъяснила, что совершение «экстраординарной формы» Мессы в соответствии с motu proprio Summorum Pontificum, должно осуществляться с использованием литургических норм, которые существовали до реформы, предложенной Вторым Ватиканским собором.

Разрешение использовать девочек в служении у алтаря при совершении новой реформированной Мессы было дано Римской курией только в 1994 г.