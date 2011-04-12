Опубликован официальный декрет о предстоящей беатификации Иоанна Павла II

Папа Римский Иоанн Павел II, умерший в 2005 г., будет провозглашен блаженным Католической Церкви 1 мая 2011 г. Его память отныне будет отмечаться ежегодно 22 октября — это дата начала его понтификата. Официальный декрет о предстоящей беатификации и утверждении дня памяти покойного понтифика в католическом церковном календаре опубликован ежедневной газетой Ватикана "L’Osservatore Romano" 11 апреля, сообщает агентство KIPA-APIC.

Декрет на латинском языке подготовлен и опубликован Конгрегации богослужений и дисциплины таинств. Он также предусматривает, что епископские конференции стран мира по своему усмотрению могут просить Римскую курию внести нового блаженного Католической Церкви в свой местный литургический календарь.