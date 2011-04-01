Французский епископ объявил о новом чуде в Лурде

Епископ Анжера Эммануэль Дельмас объявил о чуде исцеления человека в католическом Лурдском святилище Девы Марии. Как сообщает aciprensa, Серж Франсуа, левая нога которого практически потеряла подвижность, получил исцеление во время паломничества к лурдскому образу Богородицы 13 апреля 2002 г.

56-летний Серж Франсуа потерял способность двигать левой ногой из-за грыжи межпозвоночного диска, появившейся вследствие осложнений после 2 операций.

Епископ Дельмас сообщил, что излечение произошло после того, как Франсуа «помолился перед знаменитым лурдским гротом и направился к источникам, чтобы попить святой воды и умыться».

В 2003 г. Серж вернулся в Лурд и рассказал об исцелении. Тогда же городской медицинский комитет, состоящий из 20 докторов, начал исследование случая.

Недавно комитет подтвердил «неожиданное действительное излечение, не являющееся следствием какой-либо терапии и которое можно наблюдать и в настоящее время, т. е. 8 лет спустя».

После исцеления Серж Франсуа совершил паломничество к Сантьяго-де-Компостела, пройдя пешком 1570 км, чтобы поблагодарить Бога за чудо.

Католическая Церковь утверждает, что 11 февраля 1858 г. во французском городе Лурд больной девочке Марии-Бернарде Субиру явилась «благородная Дама», которая потом представилась как «Непорочное Зачатие» (догмат о Непорочном Зачатии Девы Марии был провозглашён Папой Пием IX четырьмя годами раньше). По свидетельству девочки, с февраля по июль 1858 г. она 18 раз видела Богородицу. Чуть позже над пещерой Массабьель был построен храм в неоготическом стиле.

В настоящее время в Лурд ежегодно приезжает около 5 млн. паломников. Католическая Церковь официально признала всего 68 исцелений, случившихся в Лурде.