Книга Папы Римского - самая читаемая

Англоязычное издание 2-го тома книги Папы Бенедикта XVI «Иисус из Назарета» — «От Входа в Иерусалим до Воскресения» — отмечено среди десяти самых продаваемых в Соединенных Штатах книг, список которых публикует «Нью-Йорк Таймс».

«Ignatius Press» напечатало 140 тыс. экземпляров книги. За неделю с момента выход книги 11 марта разошлись 90 тыс. экземпляров, сообщает Седьмица.

Представитель издательства «Ignatius Press», занимающегося распространением англоязычного варианта книги, рассказал, что всего было напечатано 1,2 млн. экземпляров книги на 8 языках: немецком, итальянском, английском, испанском, французском, португальском и польском.

2-й том книги «Иисус из Назарета» посвящен размышлениям Папы о последних днях земной жизни Иисуса: Входе в Иерусалим, изгнании торгующих из Храма, последней трапезе с учениками, молитве и аресте в Гефсиманском саду, суду у Пилата, Распятию, погребению и Воскресению.