УГКЦ избрала Главу Церкви
Украинская Греко-Католическая Церковь избрала Предстоятеля.Епископ Святослав (ШЕВЧУК) в 2002-2005 работал главой секретариата и личным секретарем Блаженнейшего Любомира (Гузара), руководителем Патриаршей курии во Львове.14 января 2009 Папа Римский Бенедикт XVI назначил Святослава Шевчука епископом-помощником епархии Покрова Пресвятой Богородицы в Буэнос-Айресе (Аргентина).10 апреля 2010 Святослав Шевчук назначен апостольским администратором епархии Покрова Пресвятой Богородицы в Буэнос-Айресе.Интронизация нового главы УГКЦ состоялась 27 марта в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве. В церемонии приняли участие около тысячи гостей. Это представители всех епархий и экзархатов УГКЦ, государственной и местной власти, местных и международных общественных организаций и различных конфессий и религиозных организаций.
Украинская Греко-Католическая Церковь избрала Предстоятеля.
Главой Украинской Греко-Католической церкви избран епископ Святослав (Шевчук), который до этого момента был администратором епархии Покрова Пресвятой Богородицы в Буэнос-Айресе.
Епископ Святослав (ШЕВЧУК) в 2002-2005 работал главой секретариата и личным секретарем Блаженнейшего Любомира (Гузара), руководителем Патриаршей курии во Львове.
14 января 2009 Папа Римский Бенедикт XVI назначил Святослава Шевчука епископом-помощником епархии Покрова Пресвятой Богородицы в Буэнос-Айресе (Аргентина).
10 апреля 2010 Святослав Шевчук назначен апостольским администратором епархии Покрова Пресвятой Богородицы в Буэнос-Айресе.
24 марта, на четвертый день работы Избирательного Синода Украинской Греко-Католической Церкви избран глава УГКЦ. На следующий день было получено официальное подтверждение Ватикана.
Недавно Блаженнейший Любомир Гузар сложил свои полномочия предстоятеля УГКЦ. 78-летний Кардинал возглавлял Украинскую Греко-Католическую Церковь с 2001 года. Несмотря на то, что титул предстоятеля дается пожизненно, Любомир Гузар сам обратился в Ватикан с просьбой об отставке в связи с ухудшением здоровья.
21 марта 2011 в Брюховичах под Львовом начался Синод епископов Украинской Греко-Католической Церкви по выборам нового главы Церкви.
В работе Синода, который возглавляет администратор УГКЦ владыка Игорь (Возьняк), приняли участие 40 епископов УГКЦ из Украины и из-за рубежа (Западной Европы, США, Канады, Бразилии, Аргентины и Австралии).
Интронизация нового главы УГКЦ состоялась 27 марта в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве. В церемонии приняли участие около тысячи гостей. Это представители всех епархий и экзархатов УГКЦ, государственной и местной власти, местных и международных общественных организаций и различных конфессий и религиозных организаций.