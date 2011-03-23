УГКЦ избрала Главу Церкви

Украинская Греко-Католическая Церковь избрала Предстоятеля.

Главой Украинской Греко-Католической церкви избран епископ Святослав (Шевчук), который до этого момента был администратором епархии Покрова Пресвятой Богородицы в Буэнос-Айресе.

Епископ Святослав (ШЕВЧУК) в 2002-2005 работал главой секретариата и личным секретарем Блаженнейшего Любомира (Гузара), руководителем Патриаршей курии во Львове.

14 января 2009 Папа Римский Бенедикт XVI назначил Святослава Шевчука епископом-помощником епархии Покрова Пресвятой Богородицы в Буэнос-Айресе (Аргентина).

10 апреля 2010 Святослав Шевчук назначен апостольским администратором епархии Покрова Пресвятой Богородицы в Буэнос-Айресе.

24 марта, на четвертый день работы Избирательного Синода Украинской Греко-Католической Церкви избран глава УГКЦ. На следующий день было получено официальное подтверждение Ватикана.

Недавно Блаженнейший Любомир Гузар сложил свои полномочия предстоятеля УГКЦ. 78-летний Кардинал возглавлял Украинскую Греко-Католическую Церковь с 2001 года. Несмотря на то, что титул предстоятеля дается пожизненно, Любомир Гузар сам обратился в Ватикан с просьбой об отставке в связи с ухудшением здоровья.

21 марта 2011 в Брюховичах под Львовом начался Синод епископов Украинской Греко-Католической Церкви по выборам нового главы Церкви.

В работе Синода, который возглавляет администратор УГКЦ владыка Игорь (Возьняк), приняли участие 40 епископов УГКЦ из Украины и из-за рубежа (Западной Европы, США, Канады, Бразилии, Аргентины и Австралии).

Интронизация нового главы УГКЦ состоялась 27 марта в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве. В церемонии приняли участие около тысячи гостей. Это представители всех епархий и экзархатов УГКЦ, государственной и местной власти, местных и международных общественных организаций и различных конфессий и религиозных организаций.