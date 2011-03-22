День памяти Иоанна Павла II - 22 октября

Ватикан предлагает ежегодно отмечать день памяти Папы Римского Иоанна Павла II (1978-2005) 22 октября, сообщило cо ссылкой на епископа Пельплинского Яна Шляга агентство KNA.

Именно этот день является днем папской интронизации Карола Войтылы. Кроме того, эта дата удачно вписывается в литургический календарь.

От Конференции католических епископов Польши не поступало каких-либо особых просьб о назначении конкретного дня памяти Иоанна Павла II .

Официально 22 октября как день памяти понтифика будет объявлен на церемонии беатификации 1 мая.