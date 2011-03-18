Во Львов прибывают епископы УГКЦ

Для участия в работе Избирательного Синода Епископов Украинской Греко-Католической Церкви, который изберет нового Отца и Главу УГКЦ, во Львов начали прибывать члены Синода. В работе Синода, который возглавит Администратор УГКЦ Высокопреосвященный Владыка Игорь (Возьняк), по предварительным данным примут участие 45 епископов УГКЦ из Украины и из-за рубежа (Западной Европы, США, Канады, Бразилии, Аргентины и Австралии). Пять членов Синода по уважительным причинам не смогут принять участие в его заседаниях.

Об этом сообщает Департамент информации УГКЦ.

Синод Епископов Украинской Греко-Католической Церкви для избрания Верховного Архиепископа начнется 21 марта в реколлекционном центре имени Патриарха Иосифа Слепого во Львове - Брюховичах. Соответствующий Декрет по этому поводу 11 февраля в Киеве, при Патриаршем соборе Воскресения Христова, подписал Архиепископ Игорь (Возьняк).

«К участию в Синоде созываются все епископы Украинской Греко-Католической Церкви, члены Синода Епископов УГКЦ, особенно те, которые силой права имеют обязанность принимать в нем участие», - отмечает Преосвященный Владыка Игорь.

По словам Администратора Церкви, Избирательный Синод УГКЦ созван на основе нормы канона 128, пункта 3 Кодекса канонов Восточных Церквей. Члены Синода Епископов УГКЦ будут оставаться в месте проведения Синода к подтверждения Святейшим Отцом и официального провозглашения нового Предстоятеля УГКЦ.

Все члены Синода Епископов имеют активный голос в выборах. Каждый епископ имеет право на один голос. Голосование через заместителя или письмом запрещено. Только члены Синода, секретарь и счетная комиссия могут находиться в комнате для выборов.

Председательствующим на Синоде является Администратор Церкви. Для помощи в выборах в числе членов Синода будут назначены два епископа для счетной комиссии и секретарь. Присутствующие имеют ответственная обязанность хранить тайну относительно всех вопросов, касающихся выборов, в течение и после Синода.

Обычно нужно получить две трети голосов, чтобы быть избранным. Партикулярное право УГКЦ после двенадцати безрезультатных голосований уменьшает это требование до абсолютного большинства. Когда требование уменьшается до абсолютного большинства, число кандидатов должно быть уменьшено до двух с наибольшим количеством голосов.

Выбранный будет нести две полезные дня, чтобы принять или отклонить выбор. Отклонение выбора приведет к абсолютной потери этих прав, однако лицо может быть переизбрана.

Избран епископ пошлет собственноручное письмо к Римскому Архиерею для утверждения выборов. После получения утверждения он составляет исповедание веры и обет ревностно выполнять свое правительство перед Синодом Епископов, а после провозглашения его избрания будет проведен интронизацию нового Главы УГКЦ согласно предписаниям литургических книг, после чего он получит полные права на свое правительство.

*** 10 февраля на пресс-конференции в Киеве Блаженнейший Любомир сообщил о том, что в тот день Папа Бенедикт XVI принял его отречение от правительства Верховного Архиепископа Украинской Греко-Католической Церкви. Соответствующую просьбу Святейшего Отца Глава УГКЦ подал, когда ему исполнилось 75 лет.

Избирательный Синод начнет свою работу 21 марта 2011. Торжественное введение на престол (интронизации) нового главы Церкви запланировано на 27 марта.