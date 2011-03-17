Польские паломники придут в Рим пешком

Ожидается, что сотни тысяч поляков прибудут в Рим к 1 мая, когда их соотечественник - покойный Папа Иоанн Павел II - будет прославлен Католической церковью в лике блаженных. Однако двое паломников из Польши уже сейчас отправились в Вечный город - они решили прийти на церемонию беатификации Кароля Войтылы пешком, сообщает NEWSru.com.

На прошлой неделе двое мужчин отправились в путь длиной 1 500 километров из деревни Олбрахчице-Велке на юго-западе Польши. С собой они взяли палатку, спальные мешки, немного провизии и мобильные телефоны. "Я иду пешком, чтобы показать, что есть люди, которые помнят Иоанна Павла II и его учение о любви к человеку", - заявил один из паломников - Павел Будилович. Будиловичу 21 год, он волонтер детского хосписа в Белостоке. Его компаньон - 61-летний Анджей Кофлюк, экскурсовод по профессии.

По словам Кофлюка, он и Будилович - не единственные поляки, решившие прийти на праздник беатификации в Рим пешком - двое его друзей из Вроцлава вышли в путь еще в феврале и сейчас находятся в Австрии. Еще одна группа паломников - школьники и учителя из Плоцка - собираются приехать в Рим на велосипедах.