УГКЦ не против, чтобы УПЦ строила храм во Львове

Не дело УГКЦ выделять или не выделять Московскому Патриархату землю во Львове, для этого существует власть, «но если говорить о том, против мы или нет, то абсолютно не против». Об этом Глава Украинской Греко-Католической Церкви Патриарх Любомир рассказал в интервью газете «День».

«Я сам писал письмо к власти города еще несколько лет назад, в котором говорил, что мы, греко-католики, абсолютно не имеем ничего против того, чтобы город выделил соответствующий земельный участок для строительства кафедрального храма для МП. Такой документ существует, пусть поищут», – сказал Глава УГКЦ, отвечая на комментарий журналиста, что Московский Патриархат объясняет свое противодействие возведению храма УГКЦ в Одессе тем, что якобы греко-католики не позволяют строить им церкви во Львове.

Комментируя ситуацию с возведением кафедрального собора УГКЦ в Одессе, Патриарх Любомир отметил: «мне кажется, что кто-то недосмотрел, потому что, может, было невыгодно, что каждая наша Церковь, религиозная организация в Украине, должным образом зарегистрированная, имеет определенные права. И эти права не зависят от того, что другие о ней думают».

По мнению Предстоятеля УГКЦ, трагедия ситуации в Одессе и подобных ей состоит в том, что кто-то умышленно не хочет понять, что конституция и конституционные права должны быть обеспечены для всех, независимо от того, их десять миллионов, или десять тысяч, тысяча: «Все имеют право. Потому что потом могут быть негативные последствия для тех, кто такие решения принимает. Когда кто-то начинает кричать, что лишь — нам и только нам, а власть слушается, как слепая, то это — нездоровая ситуация. Мне досадно это признавать, но это действительно так», – сказал Патриарх Любомир.

Как уже РИСУ сообщала, пресс-служба Одесской епархии УПЦ (МП) во главе с владыкой Одесским и Измаильским Агафангелом (Саввиным) 1 сентября обнародовала заявление, в котором призвала власти не допустить строительства в Одессе греко-католического храма.

По сообщению Департамента информации УГКЦ, в ответ на заявление одесского представительства УПЦ (МП) иерархи УГКЦ, представляющие греко-католические епархии из Украины, стран Европы, Южной, Северной Америки и Австралии, приняли Синодальное Обращение к Президенту Украины Виктору Януковичу. Они призвали главу государства не допустить разжигания в Украине религиозной вражды, межконфессиональной нетолерантности и ограничение конституционных прав граждан по признакам религиозных убеждений.

«Данным заявлением Митрополит Агафангел оказывает откровенное давление на органы государственной власти, отвечающих за выделение участка для строительства храма УГКЦ, публично распространяя безответственные высказывания, что такое строительство следует считать «нецелесообразным и очень опасным, – отмечалось в Обращении. – Эти, а также другие недоброжелательные слова, которыми просто изобилует упомянутый документ, звучат как сознательное и умышленное подстрекательство жителей Одещины к межконфессиональной нетолерантности и является открытой попыткой «разжигания религиозной розни», что противоречит духу и букве ст. 37 Конституции Украины», – говорили Президенту греко-католические владыки.

РиСУ