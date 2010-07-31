Ватикан закрыл въезд для нескромно одетых туристов

Святой Престол запретил легко одетым туристам въезжать в государство Ватикан.

Теперь охранники останавливают у главного входа в Ватикан туристов в шортах или в одежде с открытыми плечами и просят их одеться скромнее, сообщают итальянские СМИ со ссылкой на агентство "ANSA". Несколько туристов уже были отправлены в окрестные магазины за платками, шарфами и брюками.

Новые требования особенно смутили жителей Рима, привыкших часто "забегать" в Ватикан для посещения местных аптек, почтовых отделений и магазинов.

До этого запрет на открытую одежду распространялся только на базилику Святого Петра.