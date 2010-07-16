В Тернопольской обл. отметили 10-летие Бучацкой епархии УГКЦ

В Тернопольской области состоялись торжества по случаю 10-летия Бучацкой епархии Украинской греко-католической церкви. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе епархии, на празднование и благодарственную Божественную Архиерейскую Литургию прибыл глава УГКЦ блаженнейший Любомир ГУЗАР, а также епарх Тернопольско-зборовский владыка Василий СЕМЕНЮК, экзарх Донецко-харьковский владыка Степан МЕНЕК, епископ-коадютор Самборско-дрогобычский владыка Ярослав ПРИРИЗ, епископ-помощник Киевской Архиепархии владыка Йосиф МИЛЯН, экзарх Германии и стран Скандинавии владыка Петр КРИК, экзарх Одеско-Крымский владыка Василий ИВАСЮК и епископ-эмерит Ивано-Франковский владыка Софрон МУДРЫЙ. Участие в богослужении также взяли представители разных монарших сообществ, председатель Тернопольской обладминистрации Михаил ЦИМБАЛЮК, руководители района и города.

Во время проповеди Л.ГУЗАР отметил, что 10-летний юбилей - «это прездник не только Бучацкой епархии, а праздник целой Церкви, которая есть и должна быть пронизана духом семейности». «Тогда так сообщество будет развиваться, давать жизнь и надежду новым членам и скреплять в вере уже тех, кто в ней есть», - сказал глава УГКЦ.

Также в рамках празднования юбилея Бучацкой епархии при участии представителей разных епархий и мирян была проведена конференция на тему участия и деятельности духовенства, монахов и верующих в творении церковного сообщества. После конференции состоялся духовный концерт «С Богом в сердце» при участии церковных хоров из катедрального собора верховных апостолов Петра и Павла, храма Непорочного зачатия Пресвятой Богородицы в Черткове, детей-победителей патриаршего конкурса «песня сердца» и квартета отцов из Товстенского деканата.