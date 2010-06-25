Тысяча молодых людей отправились из Тернополя на прощу в Зарваницу

Около тысячи молодых людей отправились из Тернополя в пешую Всеукраинскую прощу молодежи в Зарваницу.

Как сообщили корреспонденту в пресс-службе Тернопольско-Зборовской епархии Украинской греко-католической церкви, предварительно в кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы состоялся молебен и окропление всех паломников свяченой водой на площади перед собором.

Всего на прощу отправились 18 групп молодежи совместно со священниками УГКЦ. Идти к Зарванице, которая расположена за 60 км от Тернополя, они будут единой колонной. По пути паломники при желании смогут посетить музей патриарха УГКЦ Иосифа Слипого, расположенный в селе Заздристь.

Официально же XVII Всеукраинская проща молодежи в Марийском духовном центре в Зарванице начнется завтра. В 12 часов состоится молебен-вервица возле скульптурной композиции Зарваницкой Матери Божьей, в 13 часов – освящение купели св. Анны. Также завтра состоятся молебен к Матери Божьей, литургия вечерняя, ночной поход со свечами к чудотворному месту, духовный концерт и ночные бдения.

В воскресенье, 27 июня, в 9 часов состоится Архиерейская святая Литургия, которую возглавит патриарх УГКЦ Блаженнейший Любомир ГУЗАР. После нее состоится освящение воды и религиозной атрибутики.

Нынешнее проща посвящена призванию к священничеству. Кроме паломников из разных городов и сел Украины, на проще ожидают тысячи верующих из зарубежья, представителей высшего духовенства и руководства области.