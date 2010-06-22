УГКЦ завела Золотую книгу трезвости

18–19 июня в тернопольском Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Божьей Матери состоялись реколекционые занятия, посвященные размышлениям над добродетелью трезвости. Это событие было совмещено с пребыванием в соборе мощей святого отца Пио.

Об этом сообщает сайт УГКЦ.

На реколекции состоялось открытие Золотой книги трезвости. Отныне каждый христианин может принять присягу отречения от употребления алкоголя на любой временной срок по собственному желанию. Книга недаром называется золотой. Ведь это, прежде всего, духовное оружие христиан против пьянства, охватившего наше государство, а также стимулятор, посредством которого каждый христианин может внести свой вклад в дело спасения зависимого от алкоголя человека. А еще, отказываясь от алкоголя, христиане смогут подавать достойный пример трезвой жизни своим детям, внукам, приятелям и родственникам.

Чтобы принять присягу, необходимо, попросив в молитве Божьего благословения на этот духовный подвиг, прочитать текст клятвы, размещенный рядом с Книгой, и тогда записать свое имя и фамилию, временной срок на который дается присяга, а также вписать имя человека или даже нескольких, которые зависимы от алкоголя и в намерение за исцеление которых принимается присяга.

Ежемесячно в храме будет проходить богослужение за исцеление зависимых от алкоголя и за членов их семей (день и час будет объявляться дополнительно). Тогда священнослужитель будет класть Книгу на престол и поминать всех, за кого составлена присяга трезвости, а также просить благословения для тех, кто дал присягу.

За первые два дня о принятии временной присяги трезвости свои подписи в Книге оставили 82 человека.

На сегодняшний день при содействии межъепархиальной подкомиссии УГКЦ «За трезвость жизни» такая Золотая книга трезвости заведена в 12 приходских общинах.