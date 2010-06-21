Священник разработал электронное последование мессы для iPad

Итальянский священник Паоло Падрини разработал электронное приложение для iPad, позволяющее использовать этот интернет-планшет в качестве миссала - книги с последованием католической мессы.

Как сообщает Благовест-инфо, программа будет бесплатной и уже в июле начнется ее распространение на английском, французском, испанском, итальянском и латинском языках.

Два года назад о. Падрини разработал другое приложение для популярного телефона iPhone - электронный часослов iBreviary. По словам священника, на сегодня эту программу скачали уже 200 000 пользователей. На успех «электронного часослова» обратили внимание в Ватикане, и о. Падрини пригласили на должность консультанта в Папский совет по социальным коммуникациям. Священник курирует сайт Pope2you.net - ватиканский интернет-портал, ориентированный на молодежь.

Новая разработка о. Падрини содержит в себе все тексты, используемые при служении мессы в течение всего литургического года. Впоследствии священник планирует выпустить приложения к своей программе - аудио материалы, предложения по темам проповедей на разные праздники, пояснения к богослужебным текстам и ноты песнопений. Клирик подчеркивает, что новую программу, как и iBreviary, он создал по собственной инициативе и на собственные деньги, и они не являются частью официальной интернет-стратегии Ватикана.

«Бумажные книги никогда не исчезнут, - заявил о. Падрини в телефонном интервью. - Но в то же время, нас не должно шокировать то, что на алтаре вместо обычной книги могут появиться современные инструменты, помогающие нашей молитве».

Паоло Падрини - 36-летний приходской священник из города Тортона на севере Италии. По мнению клирика, его разработка пригодится, в первую очередь, священникам, которые много путешествуют. Недавно о. Падрини пришлось служить в приходе, где был только «очень старый, грязноватый миссал. Если бы со мной был мой iPad, было бы лучше», рассказывает падре.