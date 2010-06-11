В папской мессе в Ватикане участвовали 15 000 священников

Папа Римский Бенедикт XVI совершил сегодня на площади св. Петра мессу, в которой приняли участие 15 000 священников более чем из 90 стран мира. Служба стала заключительным мероприятием Года священников, отмечавшегося Католической Церковью.

Как сообщает Благовест-инфо, для евхаристии Папа использовал чашу, которая некогда принадлежала св. Жану Вианнею (1786-1859). Огромный портрет этого французского святого, которого Бенедикт XVI провозгласил небесным покровителем всех священников, висел балконе базилики св. Петра.

Подводя итоги Года священников, Папа отметил, что в этот год "стало известно о грехах священников, особенно по отношению к детям. Мы просим прощения у Бога и у пострадавших, и обещаем сделать все, чтобы эти преступления больше никогда не совершались". Бенедикт XVI также пообещал сделать процедуру отбора будущего духовенства более строгой.

Накануне на площади перед Ватиканской базиликой понтифик совершил повечерие. Во время этой службы был установлен телемост с приходскими священниками в разных частях света, которые рассказали о своей работе. Бенедикт XVI посвятил 40 минут ответам на вопросы, которые задали ему пятеро клириков - по одному от каждого из пяти континентов.